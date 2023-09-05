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Коммерсантъ FM
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Российские нефтяные компании получили в августе 185,9 млрд руб. по демпферу

Российский бюджет выплатил нефтяным компаниям в августе 185,9 млрд руб. по топливному демпферу, в июле выплаты нефтяникам по демпферу составили 110,4 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте Минфина России.

Суть демпфера заключается в том, что бюджет компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной индикативной внутренней ценой. При этом если среднемесячные индексы в европейской части России на АИ-92 и дизтопливо отклоняются от индикативных значений более чем на 10% для бензина и 20% для дизтоплива, то нефтекомпании лишатся демпферных выплат.

В августе оптовые цены на бензин чуть ли не ежедневно обновляли исторические максимумы. Стоимость дизтоплива также находится на максимальных уровнях. 4 сентября Аи-92 и дизтопливо подорожали на 0,3% и 0,4%, до 64,8 тыс. и 68,3 тыс. руб. за тонну соответственно.

Рост цен спровоцирован в том числе планами Минфина сократить демпфер в условиях недополучения нефтегазовых доходов. Летом министерство добилось того, чтобы с сентября размер выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо был сокращен вдвое на срок до конца 2026 года. Несколько источников «Ъ» сообщили, что Минэнерго обсуждает с отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо.

Подробнее — в материале «Демпферу командуют полный назад».

Эрдни Кагалтынов

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