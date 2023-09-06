Школа на твердую «пятерку»

В Сызрани при поддержке НК «Роснефть» коренным образом преобразился корпус начальных классов общеобразовательной школы №29. Масштабное обновление учебного заведения проведено в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством Самарской области.



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Договоренность о тесном взаимодействии «Роснефти» и региональных властей действует с 2014 года. Нефтяники активно участвуют в развитии территорий, на которых ведут свою деятельность — ежегодно благодаря их поддержке в Самарской области реализуется около 70 социально значимых проектов: возводятся и оснащаются образовательные и медицинские учреждения, объекты культуры и спорта, ремонтируются дороги.

Не стала исключением Сызрань, где за эти годы были построены детские сады и дополнительный корпус школе искусств, капитально отремонтирована поликлиника и отделение реанимации центральной городской больницы, школа №21. В этом году, в частности, полностью преобразился двухэтажный корпус младших классов школы №29 общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Здание было построено в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.

Исторический фасад строения был утеплен и отремонтирован, полностью заменены кровля, окна, двери, инженерные системы, усилены несущие конструкции. Для безопасности установлены более 20 камер видеонаблюдения, КПП с системой управления доступом, созданы условия для комфортного передвижения маломобильных граждан. А самое главное — отделано и оптимизировано внутреннее пространство.

«Раньше дети были вынуждены учиться в две смены, поскольку часть помещений у нас не использовалась под нужды образовательного процесса, — рассказала директор школы Марина Шапошникова. — Благодаря ремонту, выполненному при поддержке нашего главного социального партнера — компании «Роснефть», «полезное» пространство увеличено, и сейчас открыты целых 12 учебных классов, что позволит всем 320 ученикам начальной школы получать знания только в первую смену».

Еще одно важное новшество — обустройство столовой. Раньше дети в холодное время года переодевались, чтобы пообедать в другом корпусе. Теперь же, к радости родителей, им не придется выходить на улицу на переменах. Оценили мамы и папы дизайн и общую атмосферу уюта: стены украсили городские пейзажи, включая Сызранский Кремль, люстры в виде старинных фонарей, прозрачные перегородки.

«Наша семья очень ждала открытия школы, здесь в начальных классах учился сын, а в этом году в первый класс пошла дочка, — поделилась впечатлениями жительница Сызрани Наталья Ивлева. — Она так волновалась перед линейкой, перед встречей с учителем, и, когда зашла в корпус, не смогла сдержать восторга, школа действительно красивая, для детей созданы самые комфортные и безопасные условия».

Впрочем, эти перемены — не последние для школы. В планах ремонт в корпусе для среднего и старшего звена, благоустройство территории и обновление спортивных площадок.