Сенатор Сергей Лукин выбран почетным гражданином Воронежа

Основатель одного из крупнейших в Воронежской области застройщиков «Домостроительный комбинат» (ДСК) и сенатор от облдумы Сергей Лукин был выбран почетным гражданином Воронежа. Такое решение приняли депутаты гордумы на сегодняшнем заседании, сообщает DeFacto.

Сергей Лукин

Фото: Олег Харсеев

Сергею Лукину 69 лет. Он родился в селе Перлевка Семилукского района Воронежской области. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт (сейчас — технический университет) с квалификацией «Инженер-строитель». Карьеру начал в ПМК-110 «Воронежоблстроя», откуда ушел в армию. После срочной службы устроился в ДСК, где прошел путь от мастера до гендиректора. До 2012 года был председателем совета директоров, после чего передал контрольный пакет акций членам семьи. В 2001 году впервые избрался в облдуму. С 2013 года бессменно представляет региональное заксобрание в Совете федерации. В 2020 году стал почетным гражданином Воронежской области. После начала спецоперации внесен в санкционные списки разных стран. Кандидат технических наук.

Также звания был удостоен заслуженный юрист России, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности местного института МВД Виктор Тройнин. Ранее он руководил региональным главком МВД.

Звание почетного гражданина Воронежа присваивается накануне Дня города, который в этом году будет отмечаться 16 сентября. Его могут удостоиться не более двух человек. В этом году на него также претендовали общественник Татьяна Захарова, которая занимается проблемами многодетных семей, и доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Петр Кошелев.

Церемония награждения новых почетных граждан Воронежа откроет празднование 437-го дня рождения облцентра.

Какие еще мероприятия планируется провести 16 сентября — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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