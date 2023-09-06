В отношении журналистки Прокопьевой возбудили дело о дискредитации армии

В отношении журналистки Светланы Прокопьевой (признана Минюстом иностранным агентом) заведено административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии). Дело завели 5 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Псковского городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Прокопьева (признана Минюстом иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Светлана Прокопьева (признана Минюстом иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Оно уже распределено, но слушания пока не назначены»,— сказал представитель суда, не приведя какие-либо подробности дела. По этой статье госпоже Прокопьевой грозит штраф на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. руб.

Журналистка сейчас живет за пределами РФ. В Минюсте говорили, что признали ее иноагентом за то, что она выступала против военной операции на Украине. По информации ведомства Светлана Прокопьева получала поддержку от иностранных источников и участвовала в создании и распространении информационных материалов других иноагентов.

Лаура Кеффер