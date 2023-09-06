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Коммерсантъ FM
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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии председатель Совета министров королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе разговора наследный принц выразил признательность РФ за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении королевства к БРИКС. Владимир Путин, в свою очередь, поздравил Мухаммеда бен Сальмана с решением стран БРИКС пригласить Саудовскую Аравию в объединение и рассказал о приоритетах РФ во время председательства в организации в 2024 году.

Стороны также дали высокую оценку взаимодействию Москвы и Эр-Рияда в рамках ОПЕК+. В ходе разговора было отмечено, что решение стран продлить сокращение добычи и экспорта нефти обеспечивает стабильность энергетического рынка.

Вчера, 5 сентября, Россия пообещала продлить сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до конца этого года. Саудовская Аравия, со своей стороны, также до конца года продлила сокращение добычи на 1 млн б/с. На фоне этих решений стоимость Brent впервые с ноября прошлого года поднялась выше $91 за баррель, цена российской Urals закрепилась возле отметки $75 за баррель.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Без раскачки».

Эрдни Кагалтынов

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