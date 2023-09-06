В Красноярск доставили подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Олега Митволя

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали в Ярославле 67-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже с зарубежных банковских счетов около 136 млн руб. Задержанную доставили под конвоем в Красноярск, сегодня суд изберет ей меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в марте этого года злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источников «Ъ-Сибирь», в качестве потерпевшего по делу проходит Олег Митволь — бывший замглавы Росприроднадзора и учредитель Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. События, о которых идет речь, произошли, когда Олег Митволь находился в красноярском СИЗО по обвинению в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена (слушания по этому делу назначены на 14 сентября).

За год с небольшим, что Олег Митволь находился в СИЗО (с 10 июня 2022 года по 5 июля 2023-го), другие мошенники похитили с его банковского счета 30 млн руб. Злоумышленники приобрели поддельный паспорт на имя бизнесмена, при помощи которого заказали в офисе оператора сотовой связи перевыпуск сим-карт на абонентский номер и таким образом получили доступ к его мобильному банку, рассказали в прокуратуре региона.

Илья Николаев