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Коммерсантъ FM
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РБК: на рынке бронирования отелей сменился лидер

Сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» обогнал Ostrovok.ru по количеству оформленных заказов летом 2023 года и стал самым популярным агрегатором для поиска отелей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования платформы для гостиничного бизнеса TravelLine.

В июне—августе 2023 года «Яндекс Путешествия» увеличил свою долю на рынке почти в два раза по сравнению с тем же периодом за прошлый год — с 8,1% до 15%. Агрегатором Ostrovok.ru летом этого года воспользовались 14,5% пользователей, забронировавших отель в онлайн-сервисах. Также в пятерку наиболее популярных сайтов по поиску гостиниц попали Acase.ru (4,4%), Brobecik.com (4,4%) и Zabroniryi.ru (3,9%).

Во время проведения исследования платформа TravelLine оценивала количество бронирований через подключенные к ней сервисы, а также использовала данные системы онлайн-тревел агентств (OTA).

По данным системы управления гостиницами Bnovo, в мае 2021 года 77,3% бронирований россияне совершали через сервис Booking.com. После его ухода с российского рынка в марте 2022 года локальным агрегаторам не удалось занять освободившиеся доли. Около половины номеров отельеры реализуют путем прямых продаж, предлагая цены ниже, чем на туристических онлайн-сервисах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Гостиницы выпрямили бронь».

Пётр Бузлаев

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