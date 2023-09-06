Нижегородцы создали петицию за укороченный вариант канатной дороги над Окой

Инициативная группа нижегородцев создала петицию за изменения в проект канатной дороги, которая должна пройти от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина. Жители Заречного бульвара предлагают сократить общую протяженность канатной дороги и вместо трех станций оставить две. В своем обращении нижегородцы предлагают оставить для канатной дороги станции «Тихая гавань» и «Проспект Гагарина». Этого будет достаточно, чтобы устроить из канатной дороги аттракцион для туристов.

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Как ране писал «Ъ-Приволжье», канатную дорогу планируемся проложить над Заречным бульваром и Окой. Всего предлагается построить три станции — «Заречная» на проспекте Ленина, «Тихая гавань» на левом берегу Оки и «Проспект Гагарина». Жители Заречного бульвара изначально выступали против этого проекта. Они говорят, что бульвар имеет статус озелененной территории общего пользования (ОТОП). По закону «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» строительство зданий и сооружений в зоне ОТОП запрещено. Кроме того, площадь ОТОП не подлежит уменьшению. При этом опоры канатной дороги планируется построить прямо на территории бульвара.

Также авторы петиции считают, что небольшой, но постоянный шум от канатной дороги будет мешать жителям соседних домов и гуляющим по бульвару. Они отмечают, что Заречный бульвар должен остаться просто зеленой зоной для отдыха, которую необходимо благоустроить. Активисты передали в приемную губернатора 1086 подписей жителей, которые выступают против проекта строительства канатной дороги на Заречном бульваре.

Строить канатную дорогу над Окой будет ООО «Урбантех». Объем инвестиций заявлен на уровне 4,6 млрд руб. Приступить к работам планируется в начале 2024 года, открытие воздушной трассы намечено на 2025 год. Застройщик планировал летом 2023 года представить на общественное обсуждение эскизный проект канатной дороги. Позже эти платы перенесли на осень.

Андрей Репин