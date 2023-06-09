Нижегородцы собрали тысячу подписей против проекта канатной дороги на Заречном бульваре

Активисты передали в приемную губернатора 1086 подписей местных жителей, которые выступают против проекта строительства канатной дороги на Заречном бульваре в Нижнем Новгороде. Они недовольны тем, что одну из станций и опоры воздушной трассы планируется разместить на озелененной территории (ОТОП), а это запрещено региональным законодательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз канатной дороги в районе станции метро "Заречная"

Фото: Урбантех Эскиз канатной дороги в районе станции метро "Заречная"

Фото: Урбантех

Как писал «Ъ-Приволжье», построить канатную дорогу через Оку планирует ООО «Урбантех». Объем инвестиций заявлен на уровне 4,6 млрд руб. Приступить к работам планируется в начале 2024 года, открытие воздушной трассы намечено на 2025 год. Всего планируется построить три станции: две в заречной части города и одну — в нагорной у ТРЦ «Океанис».

В нижегородском минтрансе отстаивают проект канатной дороги. Ранее там признали, что при строительстве придется использовать часть ОТОП на Заречном бульваре, но обещали пересчитать все зеленые насаждения на бульваре и свести вырубку к минимуму.

Местные жители намерены продолжить сбор подписей против проекта.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Прокурора позовут на бульвар».

Анастасия Еремина