Свердловские власти выставили на торги землю для ритуальной деятельности

Фонд имущества Свердловской области выставил на торги земельный участок в Екатеринбурге, который можно использовать для ритуальной деятельности. Как указано на сайте фонда, речь идет об участке в Чкаловском районе на Челябинском тракте рядом с Нижне-Исетским кладбищем. Сдавать в аренду земельный участок площадью 3,1 тыс. кв. м планируют за 213,9 тыс. руб. в месяц (начальная цена). Срок аренды — 58 месяцев. Помимо ритуальной деятельности участок можно использовать для историко-культурной деятельности, коммунального обслуживания, хранения автотранспорта.

Региональные власти также выставили на торги земельный участок на ул. Лоцмановых (район ВИЗ-Правобережный). Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 1,1 млн руб. Участок находится между строящимся ЖК «Русь» и «Тайота-центром». Землю можно использовать для железнодорожный, автомобильный, воздушный транспорт, а также здравоохранение, банковскую и страховую деятельность, общепит и другое. Площадь участка составляет 8,7 тыс. кв. м, срок аренды — 104 месяца. Ранее участок уже выставляли на торги. Напомним, что район планируют активно застраивать и реконструировать дороги.

Участок на ул. Автомагистральной также планируют сдать в аренду через торги. Его можно использовать под производственную деятельность, склады, хранение автотранспорта и другое. Площадь участка составляет 1,7 тыс. кв. м, срок аренды — 58 месяцев. Начальная цена – 212,5 тыс. руб.

Заявки на участие в аукционах от участников будут принимать до 9 октября. Сам аукцион состоится 12 октября.

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