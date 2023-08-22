Администрация ищет подрядчика для реконструкции дорог на ВИЗе-Правобережном

Администрация Екатеринбург приступает к работам, связанным с реконструкцией дорог в районе ВИЗ-Правобережный. Соответствующее постановление за подписью главы города Алексея Орлова опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В документе говорится, о заключении долгосрочного муниципального контракта на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий. Речь идет о четвертом этапе реконструкции и строительстве улично-дорожной сети на территории Верх-Исетского района. Согласно материалам, опубликованных ранее, подрядчика ищут для работ на улице Лоцмановых.

Сейчас городское управление капстроительства должно заключить долгосрочный муниципальный контракт на разработку проектной документации. На работы выделят более 11,8 млн руб. В этом году – 1,2 млн руб. и 10,6 млн руб. в 2026 году. Работы подрядчик должен будет завершить до конца 2026 года.

«Планируемые результаты выполнения работ – повышение пропускной способности магистральной автомобильной дороги, связывающей Верх-Исетский район с центром города; создание сбалансированной транспортной инфраструктуры в планировочном районе ВИЗ-Правобережный»,— указано на сайте мэрии.

Напомним, в марте этого года Алексей Орлов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой создать совет по застройке перспективного района «ВИЗ-правобережный». Власти несколько раз озвучивали планы о переезде регионального правительства в этот район.

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