Теплоход «Константин Федин» пришвартовался к новому причалу в порту Таганрога 2 июля

Днем 2 июля у нового плавучего причала в морском порту Таганрога впервые пришвартовалось пассажирское судно – теплоход «Константин Федин». Об этом сообщает пресс-служба Росморрчефлота.

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Как сообщалось ранее, причал был построен в мае текущего года. Затем в порту провели дноуглубительные работы, позволившие принимать здесь крупные суда. Длина нового плавучего причала составляет 96 м, а ширина – 16 м. Здесь могут швартоваться суда длинной до 141 м.

«Ввод в эксплуатацию нового причального сооружения окажет положительное влияние на туристическую привлекательность основанного Петром Первым живописного южнороссийского города, который по праву считается настоящим музеем под открытым небом, и на развитие всего региона», – отмечает пресс-служба Росморречлота.

Анастасия Назарова