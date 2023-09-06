Минобороны Британии подтвердило уничтожение танка Challenger 2 на Украине

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс подтвердил Sky News уничтожение в зоне боевых действий на Украине танка Challenger 2. Накануне об этом писала The Guardian. Газета отмечала, что танк этого типа был уничтожен в бою впервые за все 30 лет, которые он был на вооружении. Министр заявил, что направлять новый танк на замену этому не планируется.

«Я могу подтвердить, что это так»,— сказал министр в эфире телеканала Sky News. При этом он сказал «Нет», отвечая на вопрос, будут ли отправлять новый танк на замену уничтоженному.

Вчера, 5 сентября, в соцсетях появились кадры дымящегося британского танка Challenger 2. По данным The Guardian, он был подбит в районе села Работино на Запорожском направлении. Издание обращает внимание, что до этого были подбиты немецкие танки Leopard, но об уничтожении Challenger 2 сообщалось впервые.

Challenger 2 стоит на вооружении Великобритании с 1994 года. Украина получила 14 единиц таких танков.

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