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Коммерсантъ FM
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У США осталось почти $6 млрд лимита на помощь Украине до конца сентября

До конца финансового года (30 сентября) в ведении Пентагона остаются $5,75 млрд для помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн.

«По состоянию на 29 августа в распоряжении Украины остается примерно $5,75 млрд США в рамках PDA»,— сообщил чиновник Пентагона (его слова с брифинга приводят «РИА Новости»).

Речь идет о механизме PDA (Presidential Drawdown Authority) — он позволяет президенту США передавать запасы государственного имущества из федеральной собственности, то есть отправлять Украине оружие с военных складов.

С начала военного конфликта администрация президента Джо Байдена выделила Украине военную помощь в размере $43 млрд. В начале августа Джо Байден попросил Конгресс выделить еще $24 млрд помощи Украине. Из этих средства $13,1 млрд пойдут на вооружения, $8,5 млрд — на экономическую и гуманитарную помощь, $2,3 млрд — на программы помощи других доноров.

В июне Пентагон обнаружил, что размер направленной Украине за время конфликта военной помощи был переоценен на $6,2 млрд (переоценка за 2023-й финансовый год — $3,6 млрд, за 2022-й — $2,6 млрд). Ошибка произошла из-за того, что при оценке использовали стоимость замещения оружия на складах Пентагона, а не закупочную цену с учетом износа. Эта ошибка позволила Пентагону выделить Украине еще $6,2 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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