«Ростех» поставил военным партию модернизированных БМП-2М с «Бережком»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Минобороны очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок». Эти БМП — разработка тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП). Комплекс применяется «для уничтожения не только живой силы противника, но и укреплений, бронированной военной техники».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ БМП-2М

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность»,— утверждает индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, которого цитирует пресс-служба «Ростеха».

БМП-2 — советская и российская гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава. Башня вмещает двух человек, основное вооружение машины — автоматическая 30-мм пушка 2А42. Модуль «Бережок» оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М, двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет».

В «Ростехе» говорили, что его предприятия с начала 2023 года произвели в 20 раз больше снарядов для реактивных систем залпового огня, чем за весь 2022-й. По словам господина Оздоева, «Ростех» также увеличил производство военной техники для поставок в зону военной операции на Украине.

Лаура Кеффер