США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон фиксирует развитие взаимодействия России и КНДР в оборонной сфере. Тем не менее США продолжат убеждать КНДР отказаться от планов по поставкам России вооружений, отметил он.

«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются. Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги в этом направлении»,— сказал господин Салливан (цитата по «РИА Новости»).

30 август Белый дом заявил о планах ввести новые санкции против России и КНДР в ответ на наращивание военно-технического сотрудничества между странами. По информации Вашингтона, Москва хочет получить от Пхеньяна сырье для помощи оборонно-промышленному комплексу и значительный объем военных средств.

Подробнее о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна — в материале «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Милена Костерева