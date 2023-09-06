Замглавы ЕК назвал полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является «почти невыполнимой миссией» для стран Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович

Фото: asintra.org Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович

Фото: asintra.org

По словам замглавы ЕК, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м., включая сжиженный природный газ. «Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия»,— добавил он.

При этом Марош Шефчович отметил, что, если ЕС продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, страны союза смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского СПГ. «В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России»,— сказал господин Шефчович.

Летом 2022 года ЕС принял ряд мер по ограничению зависимости от российских поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт сырой нефти из России начало действовать с 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. По оценкам Евростата, доля российских поставок нефти в импорте ЕС сократилась до 2%, газа — до 13%, угля — до нуля, металлов — вдвое, удобрений — на треть. К 2027 году Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговля РФ—ЕС нашла баланс».

Милена Костерева