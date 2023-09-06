Мохаммеду Салаху дали шанс на рекорд

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» подготовил улучшенное предложение за форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Как сообщает Daily Mail, представители ближневосточного клуба прибыли в Лондон для переговоров и предложили сделку, по условиям которой ливерпульцы смогут получить за 31-летнего египетского нападающего до £215 млн (€251 млн). Если сделка состоится, то переход Салаха может стать самым дорогим трансфером в истории. Пока таковым остается переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году — бразилец обошелся парижанам в €222 млн. Базовая цена за Салаха обозначена на уровне в £170 млн, а выплата остальной суммы зависит от достижения им ряда показателей в новой команде.

Напомним, что на прошлой неделе «Ливерпуль» отверг предложение «Аль-Иттихада» на £150 млн, а главный тренер английской команды Юрген Клопп заверил всех, что Салах никуда уходить не хочет и остается преданным клубу. Однако саудовская сторона предлагает уж очень привлекательные условия личного контракта, что может заставить Салаха как минимум задуматься. В частности, ему обещаны £2,45 млн в неделю, то есть более £127 млн в год. Для сравнения: сейчас Салах получает по £18 млн в год. Также форварду обещаны по £55 тыс. в виде бонусов за каждую победу и роль посла сразу трех крупных саудовских компаний. Это может принести Салаху еще £18 млн в год. Добавим, что времени у сторон почти не осталось, поскольку в четверг в Саудовской Аравии закрывается трансферное окно.

Александр Петров