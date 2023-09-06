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Коммерсантъ FM
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ЕМС переезжает в Калининград

Конъюнктура

Акционеры медицинской сети EMC решили перевести головное юрлицо, зарегистрированное на Кипре, в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом сообщило отраслевое издание Vademecum со ссылкой на материалы внеочередного собрания акционеров ЕМС. Решение о перерегистрации компании с Кипра на остров Октябрьский в конце августа 2023 года также приняли акционеры другой медицинской сети — ГК «Мать и дитя».

ЕМС — один из крупных игроков российского рынка коммерческой медицины. Девять филиалов сети работают в Москве и Подмосковье. В 2021 году сеть выручила 25,1 млрд руб., заняв третье место в топ-200 частных многопрофильных клиник России, составленном Vademecum. В первом полугодии 2023 года выручка компании составила 11,5 млрд руб.

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