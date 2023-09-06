США в ночь на среду проведут плановый пуск МБР Minuteman III без боезаряда

США в ночь на 6 сентября произведут плановый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боезаряда, сообщил представитель Пентагона Пэт Райдер. Целью пуска является демонстрация боеготовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Господин Райдер подчеркнул, что США заранее уведомили Россию о предстоящем запуске.

«Командование глобальных ударов ВВС США осуществит запуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевого заряда Minuteman III. Он запланирован на период с 5 сентября 23:47 (09:47 6 августа мск.— "Ъ") до 6 сентября 5:47 по местному времени (15:47 6 августа мск.— "Ъ")»,— сообщил в ходе брифинга господин Райдер (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнил представитель Пентагона, пуск МБР Minuteman III произведут с военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния. Господин Райдер отметил, что это испытание носит штатный характер и было запланировано несколько лет назад. «В соответствии со стандартными процедурами США заблаговременно уведомили российское правительство в соответствии с двусторонними обязательствами»,— добавил он.

Баллистическая ракета Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении американской армии по состоянию на 2023 год. Последние испытания этой ракеты были проведены 19 апреля. К середине 2030-х годов ракеты Minuteman III планируют полностью заменить ракетами Sentinel. 18 апреля ВВС США попросили Конгресс выделить $4,4 млрд на замену МБР.