Кандидат попал под санкции

Кандидат в депутаты заксобрания Ульяновской области от партии «Новые люди», известный в Ульяновске эколог и юрист Александр Каплин снят с выборов. Решение областного суда, удовлетворившего иск облизбиркома о лишении регистрации господина Каплина за наличие у него иностранных финансовых инструментов, вступило в силу после того, как апелляционный суд отказал кандидату в удовлетворении апелляционной жалобы. Господин Каплин заявляет, он не мог избавиться от акций иностранных компаний в связи с тем, что из-за западных санкций все они были заблокированы. Он считает, что нарушены его конституционные права, и намерен их защищать в Верховном, а затем в Конституционном суде.

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Во вторник, 5 сентября, Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) отказал кандидату в депутаты заксобрания Ульяновской области от партии «Новые люди» Александру Каплину в удовлетворении его апелляционной жалобы, оставив в силе решение областного суда, лишившего кандидата регистрации за наличие у него иностранных финансовых инструментов.

Александр Каплин — известный в Ульяновске эколог, юрист и общественный активист. В прошлом (с 2011 года по 2019 год) он был руководителем ульяновского регионального управления Роспотребнадзора, еще ранее (с 2005 года по 2010 год) был депутатом гордумы Ульяновска. На выборах в заксобрание зарегистрирован кандидатом по одномандатному округу и партспискам от партии «Новые люди», является в своем округе одним из основных соперников зам­секретаря реготделения «Единой России» Василия Гвоздева.

Как ранее сообщал «Ъ», 17 августа заявление о лишении регистрации Александра Каплина в облсуд подала окружная избирательная комиссия, следом аналогичное заявление по исключению из партсписков подал облизбирком. Основанием стало полученное от ЦИК письмо с данными Центрального банка РФ о наличии у Александра Каплина на момент регистрации иностранных финансовых инструментов (акций иностранных компаний, имеющихся вследствие игры на фондовой бирже). Как пояснили «Ъ» в облизбиркоме, согласно Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав (№ 67-ФЗ от 12.06.2002), к моменту подачи документов на регистрацию кандидаты должны «осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов» (п. 3.3. ст. 33).

Кандидату было предложено добровольно снять свою кандидатуру с выборов, но он отказался, заявив, что «был не в состоянии избавиться от активов», поскольку из-за санкций «эти акции были заблокированы — их невозможно ни продать, ни передать, ни избавиться от них каким-либо образом».

В облизбиркоме «Ъ» пояснили, что они «не вправе определять зависящие или не зависящие от кандидата причины, это может только суд». В облсуде представитель избиркома пояснил, что если бы господин Каплин при подаче документов уведомил их о наличии акций, то, вполне возможно, они бы и не подавали иск.

Действительно, в п. 5 статьи 81 закона «Об основных гарантиях…» оговаривается, что в случае невозможности избавления от иностранных финансовых инструментов по не зависящим от кандидата обстоятельствам это не может быть основанием лишения регистрации, но этот пункт прописан только для новых субъектов РФ.

Александр Каплин пояснил, что не мог уведомить облизбирком, поскольку, зная о норме закона, он избавился от восьми видов акций, которые были видны в личном кабинете брокерского приложения от «Тинькофф», «хотя и пришлось продавать по цене в два-четыре раза ниже рыночной», никаких иных акций иностранных компаний на момент регистрации в личном кабинете не было, об их наличии он узнал только 3 августа, когда ему избирком сообщил об ответе ЦИК. Акции стали видны только после направления претензии в «Тинькофф», однако оставались при этом заблокированными, «никакие действия с ними были не возможны».

Суд решил, что доводы господина Каплина об отсутствии в его личном кабинете сведений по заблокированным акциям «подлежат отклонению», поскольку он как собственник имущества «должен располагать достоверными сведениями о нем», а «риски последствий обратной ситуации несет он сам как ­правообладатель».

В своей апелляционной жалобе господин Каплин еще раз отметил, что физически не мог избавиться от акций, но «законодатель не предусмотрел такие случаи». При этом он отметил, что в письме Минтруда РФ (№ 28–6/10/П2479 от 15 апреля 2022 года), размещенном также и на сайте Верховного суда, для ситуации с госслужащими разъясняется, что несоблюдение требований законодательства по не зависящим от чиновника причинам признается правонарушением, но при этом взыскание не применяется. К таким «непреодолимым обстоятельствам» относятся в письме в том числе «запретительные или ограничительные меры». В этом же письме отмечается, что данные рекомендации «могут учитываться при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности иных категорий лиц». Кандидат предлагал суду по аналогии с этими рекомендациями признать, что формально им нарушены требования закона об избирательных правах граждан, но не применять их.

Однако Четвертый апелляционный суд доводы кандидата не принял, согласившись с аргументами облизбиркома. Представитель прокуратуры поддержал требования избирательной комиссии. С этого момента господин Каплин выбыл из выборной кампании. В облизбиркоме «Ъ» сообщили, что постановление комиссии о вычеркивании кандидата из бюллетеней будет принято в среду, 6 сентября. Тем не менее уже как экс-кандидат Александр Каплин намерен обратиться в Верховный суд, а затем — в Конституционный, «чтобы устранить пробелы законодательства уже на будущее, для других кандидатов». «Не должно быть таких законодательных пробелов, которые ограничивают права избирателей. Иначе получается, что я, купив акции в 2021 году, в связи с изменившейся ситуацией в мире, которую не мог предвидеть, теперь на протяжении нескольких лет из-за санкций лишен пассивного избирательного права и становлюсь не совсем гражданином России. Нарушено мое конституционное право, потому что Конституционный суд говорил, что политические права, как и остальные основные права гражданина, должны быть в приоритете по отношению к остальным статьям законов»,— сказал Александр Каплин.

В 2006 году господин Каплин уже выигрывал в Конституционном суде дело о правах граждан при оспаривании постановления главы Ульяновска об оплате услуг ЖКХ.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев (Москва) не уверен, что Конституционный суд согласится с доводами экс-кандидата, «поскольку право избираться обусловлено многими условиями, которые вправе устанавливать федеральное законодательство». «А вот Верховный суд по ситуации, когда кандидат не виновен, вполне может дать разъяснения о порядке применения введенной нормы»,— сказал глава ­юрагентства.

Сергей Титов, Ульяновск