Сотрудникам Минэкономики из «Москва-Сити» продлили удаленку до 1 декабря

Сотрудникам Минэкономики, которые работают в IQ-квартале «Москва-Сити», продлили режим удаленной работы до 1 декабря. Об этом сообщили РБК в Минэкономики. Офис ведомства летом дважды атаковали беспилотники.

Сотрудников Минэкономики перевели на дистанционный формат работы после первой атаки дронов IQ-квартала в ночь на 30 июля. Беспилотники снова атаковали «Москва-Сити» через день — 1 августа. Был поврежден фасад здания — около 150 кв. м панорамного остекления. 23 августа над «Москва-Сити» сбили еще один беспилотник. Обломки попали в строящееся здание Moscow Towers.

Анастасия Ларина