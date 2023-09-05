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Коммерсантъ FM
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Сотрудникам Минэкономики из «Москва-Сити» продлили удаленку до 1 декабря

Сотрудникам Минэкономики, которые работают в IQ-квартале «Москва-Сити», продлили режим удаленной работы до 1 декабря. Об этом сообщили РБК в Минэкономики. Офис ведомства летом дважды атаковали беспилотники.

Сотрудников Минэкономики перевели на дистанционный формат работы после первой атаки дронов IQ-квартала в ночь на 30 июля. Беспилотники снова атаковали «Москва-Сити» через день — 1 августа. Был поврежден фасад здания — около 150 кв. м панорамного остекления. 23 августа над «Москва-Сити» сбили еще один беспилотник. Обломки попали в строящееся здание Moscow Towers.

Анастасия Ларина

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