Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на Кубани

В Краснодарском крае прогнозируют резкое похолодание. Как сообщает Краснодарский ЦГМС, в регионе ожидаются ливни с градом.

6 сентября на Кубани будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с. Местами возможен сильный ливень. Кроме того, в регионе ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер составит 4–9 м/с, местами порывы достигнут 12–14 м/с, на Черноморском побережье — 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, местами в предгорных районах 11…16°, днем 24…29°; в горах ночью 5…10°, днем 18…23°. На Черноморском побережье ночью будет 18…23°, днем — 26…31°.

В столице региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра будут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 15…17°, днем — 26…28°.

Татьяна Ручкина

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