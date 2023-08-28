Засуха распространилась на три района Кубани и повредила посевы

Атмосферная засуха в категории опасного явления распространилась на Кущевский, Ленинградский и Отрадненский районы Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС, из-за отсутствия осадков в течение месяца повредились посевы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Эффективные осадки (5 мм и более за сутки) не выпадали уже в течение 30 дней. При этом максимальная температура воздуха в течение 25 дней достигала 32…38,9°. В итоге атмосферная засуха вызвала ускоренное созревание пропашных культур, а также ухудшение состояния посевов и их повреждение.

Еще 24 августа опасная засуха наблюдалась только в Отрадненском районе. Там максимальная температура воздуха в течение 26 дней достигала 30...36°.

Татьяна Ручкина

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