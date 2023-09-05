Акции Manchester United рекордно упали на слухах об отмене продажи клуба

Акции холдинговой компании Manchester United PLC (MU), которой принадлежит одноименный клуб АПЛ, упали в цене на 20% после выхода в СМИ информации о том, что продажа клуба может быть отменена или отложена до 2025 года. Предыдущий рекорд падения акций MU был зафиксирован в марте 2020 года, когда стало известно о том, что в Британии вводятся жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

В минувшие выходные британская газета Mail on Sunday со ссылкой на свои источники написала, что нынешние хозяева клуба — американская семья Глейзер — могут отменить или отложить продажу Manchester United до 2025 года, надеясь на «более благоприятную рыночную конъюнктуру». Сообщается, что такое решение принято потому, что Глейзеры не получили от претендентов предложений по покупке, которые бы их устраивали.

Mail on Sunday отмечает, что Глейзеры, выставившие клуб на продажу еще в прошлом году, готовы расстаться с ним за £10 млрд, однако такой суммы им никто не предложил. В начале текущего года британские эксперты предполагали, что клуб стоит около £5 млрд. Сегодня, после падения стоимости акций на 20%, рыночная капитализация Manchester United PLC упала на $700 млн — до $3,9 млрд. Среди претендентов на покупку назывались два основных — компания Ineos британского миллиардера Джима Рэтклиффа и консорциум во главе с катарским предпринимателем Джасимом бен Хамадом Аль Тани.

Евгений Хвостик