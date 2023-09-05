Строительство обхода Адлера планируют начать в 2024 году

Строить обход Адлера планируют начать в 2024 году и завершить в 2026-м. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания, посвященного дорожному строительству в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Основные работы начнем уже в следующем году. Сейчас с учетом горных условий и плотной застройки прорабатываем вопросы по поиску оптимальных инженерных и технологических решений для строительства»,— отметил Марат Хуснуллин.

Во время командировки на курорт он проверил ход дорожного строительства. Он подчеркнул, что все вопросы по строительству трассы будет держать на личном контроле.

Обход Адлера будут строить от Кудепсты до Высокого. Его протяженность составит около 10 км. Дорога позволит сократить время в пути, разгрузить существующую улично-дорожную сеть Адлера и увеличить турпоток. Марат Хуснуллин отметил, что реализация проекта «кардинально изменит экономику региона и выведет его на другой уровень, даст толчок к еще большему развитию Краснодарского края», а также станет градообразующим центром в южных регионах.

В этом году начали проектирование обхода. Он является частью большого проекта по строительству четырехполосной трассы Джубга — Сочи протяженностью 152 км. На курорте создали рабочую группу по сопровождению проекта строительства дороги.

Татьяна Ручкина

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