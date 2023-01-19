Начать проектирование обхода Адлера планируется в 2023 году

Начать проектирование строительства обхода Адлера планируется в 2023 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко. По его словам, новые объекты сократят время в пути.

«Сейчас госкомпания активно занимается проработкой вариантов строительства дорог южного кластера. Это в первую очередь Джубга — Сочи, которую мы уже в этом году начнем проектировать, обход Адлера, чтобы расшить пробки, которые есть в Сочи»,— отметил Вячеслав Петушенко.

Строительство обхода Адлера протяженностью 7,8 км является частью большого проекта по строительству трассы Джубга — Сочи. Всего планируется построить 152-километровую четырехполосную дорогу с разрешенной скоростью 100 км/ч. Она начнется от трассы М-4 в районе Горячего Ключа, пойдет до Туапсе и потом вдоль черноморского побережья до аэропорта Адлер.

Татьяна Ручкина

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