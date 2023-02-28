В Сочи создали рабочую группу по сопровождению строительства трассы в обход Адлера

В Сочи создали рабочую группу по сопровождению проекта строительства новой трассы Джубга — Сочи. Также были определены форматы взаимодействия с краевыми и федеральными ведомствами в рамках сопровождения федерального проекта, сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Альтернативные пути автодорожного сообщения позволят повысить транспортную доступность, улучшить комфорт передвижения как местных жителей, так и автотуристов. Все объекты нового дорожного строительства обязательно будут учтены в новом Генеральном плане»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Реализацию проекта планируют начать уже в этом году. Только за пять лет на строительство трассы направят около 74 млрд руб. Сейчас ГК «Российские автомобильные дороги» проводит на территории строительства обхода Адлера (от Кудепсты до Молдовки) инженерно-геодезические и геологические изыскания. Председателю правления ГК департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи направил предложения по строительству дополнительной транспортной развязки на участке проектируемой автодороги.

Обход Адлера протяженностью 7,8 км станет частью большого проекта по строительству трассы Джубга — Сочи. В рамках него планируется построить четырехполосную дорогу с разрешенной скоростью 100 км/ч и длиной 152 км. Она начнется от трассы М-4 в районе Горячего Ключа, пойдет до Туапсе и потом вдоль черноморского побережья до аэропорта Адлер. Полностью построить трассу Джубга — Сочи планируют к 2035 году.

Татьяна Ручкина

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