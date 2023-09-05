Аксаков: цифровой рубль может быть в международных расчетах уже к 2025 году

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что цифровой рубль может быть использован в международных расчетах уже к 2025 году. Об этом он заявил в ходе заседания экспертного медиаклуба АиФ.Медиа», передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России объявил, что проведение первых тестовых операций с цифровым рублем начнется 15 августа. В тестировании приняли участие 13 банков, в том числе ВТБ.

Закон о цифровом рубле был внесен в Госдуму в конце прошлого года. В первом чтении он был принят в середине марта, а ко второму претерпел серьезные изменения. Финальную версию закона президент Владимир Путин подписал 24 июля.

Оператором цифрового рубля назначен Банк России. Совершать операции можно при помощи специальной информационной системы. Для граждан операции с цифровым рублем будут бесплатными, для бизнеса — 0,3% размера платежа.

Подробнее об отношении читателей «Ъ» и экспертов к цифровому рублю — в материале «Готова ли Россия к цифровому рублю?».

Эрдни Кагалтынов