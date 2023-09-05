Полицейские установили личность стрелявшего в участника спецоперации в Батайске

В Ростовской области полицейские установили личность мужчины, который во время конфликта в Батайске выстрелил из травматического оружия в участника спецперации Вячеслава К., служившего в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Напомним, что в ночь на 3 сентября в Батайске возле кафе «Клевер» возник конфликт между Вячеславом К. и группой неизвестных. Один из нападавших 12 раз выстрелил в Вячеслава из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Следственным отделом ОМВД России по городу было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Опросив очевидцев и изучив записи с камер наблюдения, полицейские установили личность стрелявшего. Сейчас сотрудники полиции разыскивают его.

Подробнее о конфликте читайте в тексте «Ъ» «Вагнеровец пострадал от травмата».

Мария Иванова, Ростов-на-Дону