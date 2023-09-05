Во дворе военкомата в Санкт-Петербурге сдетонировало самодельное взрывное устройство

В Невском районе Санкт-Петербурга около здания военного комиссариата (ул. Крупской, 5) сработало самодельное взрывное устройство, передает корреспондент «Ъ». Очевидцы утверждают, что примерно в 12:00 мск слышали взрыв в вентиляционной шахте, расположенной во дворе. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, прокуратуры, а также взрывотехники и криминалисты. Они обнаружили во дворе коробки с неизвестным содержимым и отправили их на экспертизу.

По данным «Фонтанки», взрывное устройство состояло из 150 г пороха, который подорвали с помощью радиомодуля с батарейкой. Шахта значительных повреждений не получила. Место взрыва находится в нескольких метрах от военкомата и Центра милосердия Иоанна Кронштадтского. Информация о пострадавших не поступала, рассказали в администрации Невского района.

Летом текущего года в Петербурге было несколько попыток поджечь здания органов государственной власти, МВД, Минобороны России и объекты инфраструктуры ОАО РЖД. Устроить пожары пытались и в военкоматах. ФСБ считает, что за организацией поджогов стоят украинские спецслужбы, которые предлагали вознаграждение от 10 тыс. до 20 тыс. руб. за повреждение зажигательной смесью административных зданий.

Подробнее о попытках устроить пожары в зданиях военкоматов в разных регионах России читайте в материале «Ъ» «Мошенники объявили войну военкоматам».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург