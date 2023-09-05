На фоне украинского конфликта резко возросло использование кассетных бомб

Количество погибших и раненых от кассетных боеприпасов выросло в восемь раз и превысило тысячу человек. Об этом стало известно из отчета за 2022 год Коалиции по кассетным боеприпасам (CMC), неправительственной организации под руководством Human Rights Watch.

«В Азербайджане, Ираке, Лаосской Народно-Демократической Республике, Ливане, Мьянме, Сирии, Украине и Йемене за прошлый год не менее 1172 человек погибли или получили ранения от кассетных боеприпасов. По меньшей мере 185 человек пострадали от остатков боеприпасов»,— сказано в отчете CMC. В организации уточнили, что почти все пострадавшие или погибшие не были военными, а 71% погибших составили дети.

Составители отчета обратили внимание, что показатели за 2022 год стали самыми высокими за 14 лет проводимых исследований и увеличились они на фоне украинского конфликта.

Активнее кассетные боеприпасы в украинском конфликте стали использовать летом 2023 года — в отчете CMC данные за этот период не приводились. В июле стало известно о том, что на вооружение ВСУ поступили кассетные боеприпасы из США. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ранее российская армия воздерживалась от использования кассетных боеприпасов, но будет вынуждена применить их в ответ.

Конвенцию по кассетным боеприпасам на сегодняшний момент подписали 111 стран. Россия, США и Украина в это число не входят.

Подробнее — в тексте «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Петр Бузлаев