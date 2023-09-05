Власти Екатеринбурга планируют закупить 80 новых трамваев

До конца 2023 года Екатеринбург может получить 20 новых трамваев, которые планируется отправить на ветку в Академический район. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов, передает портал Е1.ru. Всего в планах городской власти закупить 80 вагонов.

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«Мы сегодня рассматриваем частную концессионную инициативу, я уже подписал постановление о ее принятии в работу. Концессия разбита на три этапа, первый — поставка подвижного состава для линии в Академический. Очень хорошие перспективы к тому, чтобы уже в этом году продолжить строительство ветки и обновить состав»,— передает издание слова господина Орлова.

Напомним в среду, 6 сентября, Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев дадут старт техническому запуску трамвайной линии в Академическом районе. Ранее господин Орлов сообщал, что всего для этой ветки нужно 20 новых вагонов, каждый из которых стоит 160 млн руб.

Полина Хабарова

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