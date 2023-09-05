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Коммерсантъ FM
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Президент Литвы заявил о снижении угрозы со стороны ЧВК «Вагнер»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в эфире LRT, что ЧВК «Вагнер» находится в растерянности после смерти своего главы Евгения Пригожина, поэтому полное закрытие границ с Белоруссией теперь не так актуально, передает Bloomberg.

Господин Науседа отметил, что сейчас нет никаких доказательств попыток наемников ЧВК дестабилизировать обстановку на границе Белоруссии с Литвой и Польшей. Он заявил, что никто не хочет закрывать границу с Белоруссией «из спортивного интереса», но добавил, что белорусский режим представляет угрозу и без бойцов ЧВК «Вагнер» на своей территории.

После попытки мятежа в июне нынешнего года часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию. Они проводили совместные тренировки с белорусскими военными. 23 августа под Тверью разбился бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legace 600. Среди десяти человек, находившихся на борту, был глава ЧВК «Вагнер». Их гибель подтвердила судебно-медицинская экспертиза спустя несколько дней.

В начале прошлой недели главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии провели переговоры по поводу ситуации в Белоруссии. Они пообещали закрыть границы с Белоруссией в случае «критических инцидентов» (речь идет о польской, литовской и латвийской границах). Стороны по итогам встречи потребовали выдворить ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на вопрос о том, останутся ли наемники в Белоруссии, заявил, что «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось».

Эрдни Кагалтынов

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