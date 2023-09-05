SAP прекратит поддержку софта в России до конца года

Немецкий поставщик промышленного софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России до 31 декабря, узнал «Ъ». С 4 сентября такие же письма получают около 100 клиентов, которые продолжают пользоваться поддержкой систем SAP, рассказал источник.

В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов. Клиенты разработчика уже начали передавать техподдержку своих систем локальным IT-компаниям. Одной из них может стать «Лаб СП», учрежденная бывшими сотрудниками SAP. Однако эксперты считают, что полная замена SAP пока невозможна.

Подробности — в материале «Ъ» «SAP отключает Россию».