Песков: Россия не может принимать протесты Японии из-за празднований Дня Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не может принимать во внимание протесты Японии из-за празднований Дня Победы над милитаристской Японией 3 сентября. По его словам, в этом случае речь идет об истории России.

«В данном случае речь идет о нашей истории и истории, которая абсолютно очевидна. Она должна быть очевидна и для Японии. Поэтому эти протесты мы, конечно, не можем принимать во внимание. Что касается наших праздничных дней, тем более мемориальных дней, которые касаются Второй мировой войны, то для нас это будет праздником навсегда»,— сказал господин Песков на пресс-колле.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией 3 сентября. Япония выразила протест из-за опасений, что это усилит антияпонские настроения в России и антироссийские в Японии.

Олеся Павленко