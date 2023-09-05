HarmonyOS может выйти на ПК в 2024 году

Китайская компания Huawei может в следующем году выпустить полноценную версию операционной системы HarmonyOS для компьютеров. Об этом заявил бывший президент департамента разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Чэнлу.

По словам господина Чэнлу, новая операционная система будет поставляться вместе с ноутбуками. Ранее была возможность устанавливать HarmonyOS на некоторые ноутбуки Qingyun L410, однако изначально ПК поставлялся вместе с операционной системой UOS 2.0. На новых ноутбуках может выйти более свежая операционная система HarmonyOS 4.0.

Huawei рассказывала о возможной ПК-версии HarmonyOS еще в 2020 году, когда компания представила версию операционной системы для смартфонов. На август 2023 года HarmonyOS установлена более чем на 700 млн устройств.

Евгений Федуненко