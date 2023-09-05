Суд Новосибирска продлил домашний арест ученому по делу о госизмене

Советский райсуд Новосибирска продлил еще на три месяца (до 7 декабря) срок домашнего ареста научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Валерию Звегинцеву, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК). Об этом сообщили в управлении Судебного департамента региона.

По предварительным данным, претензии следствия касаются его публикации ученого в иранском журнале, посвященной газовой динамике. 7 апреля 2023 года суд поместил физика под домашний арест, обжаловать это решение сторона защиты не стала.Валерий Звегинцев стал третьим ученым ИТПМ, в отношении которого расследуется уголовное дело о госизмене.

В июне прошлого года следователи ФСБ задержали главного научного сотрудника института 76-летнего Анатолия Маслова, основным направлением научной деятельности которого является аэрогазодинамика. Физика конвоировали в Москву и водворили в СИЗО «Лефортово». В августе 2023 года суд заключил под стражу директора института Александра Шиплюка. Как писал «Ъ», по одной из версий, его арест может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Господина Шиплюка также поместили в «Лефортово».

После ареста своего третьего сотрудника коллектив института выступил с открытым письмом к властям Российской Федерации, научному сообществу с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Обращение было единогласно утверждено на заседании ученого совета.

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Илья Николаев