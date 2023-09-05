F.A.С.С.T. зафиксировала рост числа маскирующихся под Ozon фишинговых сайтов

В первом полугодии Ozon и разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T (бывшая Group-IB) заблокировали почти 11 500 фишинговых ресурсов, которые использовали бренд маркетплейса. Это в 100 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на F.A.С.С.T.

По данным компании, треть заблокированных сайтов (около 3500) участвовали в мошеннической схеме, когда под предлогом покупки товара у людей похищали деньги и данные с карт. Также были выявлены сайты, обещающие скидку на все товары Ozon при условии связи с «продавцом» через мессенджер, а также сайты с раздачей призов, предлагающие оплатить комиссию.

В целом F.A.С.С.T зафиксировало спад активности мошенников с начала года. В частности, за шесть месяцев компания заблокировала 498 скам-порталов по сравнению с 16 967 за аналогичный период 2022 года. Также удалили 161 пост и группы мошенников в соцсетях и мессенджерах против 611 в прошлом году. Директор по информбезопасности Ozon Кирилл Мякишев также отметил снижение активности мошенников, связав это в том числе co скоростью блокировки таких ресурсов.

В МВД предлагали ввести уголовное наказание для тех, кто помогает банковским мошенникам выводить деньги. Речь идет о так называемых дропперах — людях, которые предоставляют данные своей карты злоумышленникам за вознаграждение. Туда мошенники переводят похищенные средства, а затем по цепочке другому человеку.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Дропперам пригрозили уголовно».

Лаура Кеффер