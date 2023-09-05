В Узбекистане приостановили международные переводы два крупнейших сервиса

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson приостановили проведение зарубежных денежных переводов. Oson сообщил об изменениях сегодня, 5 сентября, Pay Way — накануне.

Pay Way заявил, что в его приложении отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию. В сервисе уточнили, что Центробанк Узбекистана «поручил отключить данные направления временно», причины неизвестны.

Oson также сообщил, что временно приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. В компании пообещали, что «работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время».

В Узбекистане работают 52 платежные системы. Oson и Pay Way являются наиболее крупными из них, и более 80% всех осуществляемых ими международных переводов приходятся на Россию. В феврале сервис Solar Staff зафиксировал семикратный рост переводов из РФ за рубеж, в топ-5 стран по переводам вошел в том числе Узбекистан.

Лаура Кеффер