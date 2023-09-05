В Омске содержание ПДК было превышено почти в три раза

В Ленинском округе Омска ночью 4 сентября было зафиксировано повышенное содержание сероводорода, сообщает региональное минприроды.

По данным ведомства, на юге города содержание опасного вещества было превышено в 2,8 раз. Повышенное содержание ПДК на этой территории было установлено с полуночи до 8 утра.

В настоящее время превышений ПДК нет. Также согласно прогнозу минприроды 6 сентября ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в начале августа в Советском округе Омска было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 7,12 раз. Также 31 июля в области было установлено превышение сероводорода в 1,1 раза и метантиолов в 1,02 раза.

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Александр Киселев