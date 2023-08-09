В Омске зафиксировано семикратное превышение сероводорода в атмосфере

В Советском округе Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 7,12 раз. Как сообщает региональное минприроды, передвижная эколаборатория выехала на место после многочисленных жалоб местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Превышение ПДК было зафиксировано в ночь на 9 августа. Уточняется, что «Обь-Иртышское УГМС» объявило режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности в городе с 00:00 до 11:00.

При введении режима НМУ промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов в атмосферный воздух на 15-20%.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что 31 июля в Омской области было установлено превышение сероводорода в 1,1 раза и метантиолов в 1,02 раза. А несколькими днями ранее в регионе был введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Также в начале августа в Красноярске был введен режим «черного неба». Тогда в регионе объявили НМУ первой степени опасности.

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Александр Киселев