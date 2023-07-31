В Омске вновь зафиксировали превышение содержания опасных веществ

В Омской области зафиксировано предельно допустимое содержание концентрации (ПДК) вредных веществ. Как сообщает региональное Минприроды, в области установлено превышение сероводорода в 1,1 раза и метантиолов в 1,02 раза.

Ранее, 27 июля, в регионе был введен режим неблагоприятных метеорологических условий, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы как минимум на 15-20%. А предприятия тепло - и электрогенерации на 5-10%.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в начале февраля режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе был введен сразу в нескольких городах Сибири.

Александр Киселев