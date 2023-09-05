Губернатор Шапша: в Калужской области никто не пострадал при падении БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию об уничтожении беспилотника в регионе. Ранее об этом сообщали мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ. Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны в Медынском районе в 2:57, написал господин Шапша в Telegram. По данным господина Собянина, беспилотник летел в сторону Москвы.

Всего за ночь 5 сентября было сбито три беспилотника, летевших в направлении столицы: в Московской, Калужской и Тверской областях. Разрушения, по предварительным данным, есть только в Подмосковье: там поврежден бытовой объект.

В столичных аэропортах, по данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержано 40 рейсов: 23 — во Внуково, 2 — в Домодедово, 15 — в Шереметьево. Еще 2 рейса отменены во Внуково.

Леонид Уварчев