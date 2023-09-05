Премьер Нигера заявил о контактах для быстрого вывода французских военных

Нигер проводит переговоры о выводе французских сил из страны, сообщил Али Махаман Ламин Зейн, которого мятежники назначили премьером республики. По его словам, осуществляются «контакты», которые должны «позволить очень быстро вывести французские войска».

Господин Зейн заявил, что французские военные находятся в его стране незаконно, передает AFP. Вместе с тем он отметил, что Нигер хочет сохранить сотрудничество с Парижем.

Премьер также рассказал о контактах с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое ранее пригрозило мятежникам военной интервенцией. По словам господина Зейна, «есть надежда на достижение согласия через несколько дней».

Нигер является бывшей колонией Франции. В Сахеле находятся около 1,5 тыс. французских военных, многие из которых размещены недалеко от столицы Нигера. Париж отказался признавать законным правительство мятежников и проигнорировал угрозу высылки французского посла.

Подробнее о ситуации в Нигере — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев