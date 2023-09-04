Условные сроки за условную технику

По данным “Ъ”, в Москве приговорили к условным срокам бывших топ-менеджеров машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаила Школьника и Ирину Восторгину, участвовавших в создании бронетехники «Курганец». Экс-гендиректор холдинга Михаил Болотин ранее получил два реальных года колонии, но с учетом отбытого под арестом времени вскоре после суда вышел на свободу. Троим осужденным, согласно приговорам, придется заплатить совместно около 1 млн руб. штрафов, а растратили они, как было установлено судом, в 90 раз больше бюджетных средств, выделенных на технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вслед за Михаилом Болотиным (на фото) свободу получили его подчиненные, которых за растрату приговорили к условным срокам

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Вслед за Михаилом Болотиным (на фото) свободу получили его подчиненные, которых за растрату приговорили к условным срокам

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Мещанский райсуд подвел итоги масштабного уголовного дела о растрате 90 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшими топ-менеджерами КТЗ. Как рассказала “Ъ” пресс-секретарь суда Юлия Котомина, бывший заместитель гендиректора холдинга Михаил Школьник был приговорен к четырем годам колонии условно и штрафу в размере 400 тыс. руб., а экс-руководитель казначейства холдинга Ирина Восторгина — к условному сроку три с половиной года и штрафу в размере 350 тыс. руб. Гособвинение, напомним, просило для осужденных соответственно шесть и пять реальных лет колонии и штрафы в размере 1 млн руб.

В ноябре прошлого года тот же Мещанский райсуд приговорил к двум годам колонии и штрафу в размере 200 тыс. руб. бывшего гендиректора и основателя КТЗ Михаила Болотина. В отличие от своих бывших подчиненных, он признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Учитывая, что большую часть назначенного судом срока главный обвиняемый отбыл под арестом, приговор фактически запустил процедуру его выхода из СИЗО «Лефортово».

Таким образом, к сегодняшнему дню все трое осужденных стали свободными людьми.

Им, правда, предстоит еще заплатить назначенные Мещанским райсудом штрафы, но общая сумма финансовых претензий к бывшим топ-менеджерам оказалась всего 950 тыс. руб., что составляет чуть более 1% от похищенных ими 90 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевая машина пехоты «Курганец-25» во время репетиции военного парада на Красной площади (2018 год)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Боевая машина пехоты «Курганец-25» во время репетиции военного парада на Красной площади (2018 год)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Эта особо крупная растрата, по данным следственного управления ФСБ, была совершена в 2015–2016 годах. КТЗ, объединяющий 18 машиностроительных предприятий, специализирующихся на выпуске тяжелой техники для нужд Минобороны, получил тогда заказ на производство опытных образцов бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) под маркой «Курганец». Изготовить бронетехнику должны были на машиностроительном заводе в Кургане (КМЗ), а в московском НИИ стали — оснастить ее броней и динамической защитой. На оснащение «Курганцев» Минобороны выделило 146 млн руб., но большую часть этих средств, по версии следствия, похитили руководители холдинга.

По их команде руководство НИИ выдало заем в размере 90 млн руб. некоему далекому от машиностроения, но аффилированному с подсудимыми ООО «Новые инвестиции». Затем деньги были «обналичены, присвоены и использованы ими по собственному усмотрению».

При этом броня «Курганцам» так и не понадобилась. Госконтракт на бронетехнику был сорван, а осенью 2017 года, когда планировался запуск боевых машин в серию, выяснилось, что КТЗ погряз в долгах и едва держался на плаву. От банкротства группу стратегически важных предприятий спасло вмешательство в ситуацию главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Концерн удалось спасти, но в прежнем виде он перестал существовать. По решению федерального правительства 13 предприятий холдинга, специализирующихся на оборонке, отошли под управление «Ростеха», а в концерне осталось только пять заводов, занятых в изготовлении сельскохозяйственной, автодорожной и железнодорожной техники.

Одновременно с реорганизацией были проведены масштабные кадровые чистки. Постов лишились и все руководители концерна, включая его создателя Михаила Болотина, возглавлявшего КТЗ более десяти лет. Проведенные новыми управленцами аудиторские проверки установили, что причиной краха холдинга могли быть финансовые аферы прежнего руководства.

По этим основаниям следственным управлением ФСБ РФ было возбуждено несколько уголовных дел, включая и дело о растрате 90 млн руб., выделенных на проектирование «Курганцев».

В сентябре 2021 года уже бывшие к тому времени топ-менеджеры КТЗ Михаил Болотин, Михаил Школьник и Ирина Восторгина были задержаны и арестованы Лефортовским райсудом Москвы по обвинению в хищениях. Проведя около года в СИЗО «Лефортово», 61-летний заслуженный машиностроитель России Михаил Болотин признал свою вину и, по словам его адвоката Светланы Чирковой, «взял курс на активное сотрудничество со следствием». Заключенное бизнесменом досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой обеспечило ему досрочное рассмотрение дела и весьма гуманный приговор. В феврале этого года Михаил Болотин получил свободу, а на судебном процессе по делу в отношении своих бывших подчиненных и предполагаемых сообщников должен был выступать уже свободным человеком в статусе свидетеля обвинения. Однако его вызывать почему-то не стали.

Адвокат Михаила Школьника Артем Силаев сказал “Ъ”, что не будет обжаловать приговор.

«Мы два года убеждали следствие и суды в том, что совершить хищение, о котором идет речь в уголовном деле, мог только Михаил Болотин,— пояснил защитник.— Каким образом в его группе появились Михаил Школьник и Ирина Восторгина, нам непонятно даже после вынесения решения судом. Тем не менее приговор оказался достаточно гуманным, поэтому мы с ним согласились, хотя мой доверитель и не считает себя виновным». Штраф, по его словам, также будет уплачен.

Сергей Машкин