Шойгу о смене министра обороны Украины: все будет так, как скажут США

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отставку главы военного ведомства Украины Алексея Резникова и назначение на его должность Рустема Умерова. Он заявил, что ожидает «пришествия здравого смысла» в связи с кадровыми перестановками, однако решения, по его словам, принимаются Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Там все зависит не от Киева, не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажут из Вашингтона. Как скажут, так и будет»,— сказал господин Шойгу после переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, его слова приводит телеканал «РЕН ТВ».

Вчера, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Алексей Резников покинет свой пост. На его место он выдвинул главу Фонда госимущества Украины, экс-депутата Рады Рустема Умерова. Господин Резников возглавлял Минобороны Украины с ноября 2021 года. Сегодня, 4 сентября, он подал в отставку.