Стоимость нефти Brent превышала $89 за баррель впервые с января 2023 года

Стоимость фьючерса на ноябрь на нефть марки Brent в моменте поднималась выше $89 за баррель впервые с 23 января 2023 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

К 18:02 мск Brent торговался по стоимости $89,02 за баррель. К 18:05 мск цена упала до $88,99, что на 0,25% больше предыдущего закрытия. Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI торгуется по цене $85,99 за баррель.

Bank of America прогнозирует стоимость Brent в 2023 году в среднем до $100 за баррель. Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent до $82,62 за баррель. Стоимость Brent снова начала расти в начале августа.

Олеся Павленко