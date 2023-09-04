Слуцкий анонсировал запуск программы для знакомств одиноких родителей

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ) анонсировал запуск программы для воссоединения одиноких родителей. Ссылаясь на Росстат, депутат Госдумы заявил, что одиноких родителей в России вдове больше, чем полных семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы предлагаем собрать из них демографический пазл. Мы уже выступали с идей о его создании по примеру Великобритании и Японии, хотя может быть это плохие примеры, страны, которые крайне деструктивно относятся к нам, но что касается их опыта создания агентства по делам одиноких людей – это перспективно. Одиночество – это главная причина психологических расстройств, предупреждает наш Росстат. Поэтому мы думаем о том, чтобы в ближайший месяц начать национальную программу по воссоединению одиноких родителей, по созданию новых семей из них. Потенциал этой социальной группы очень велик»,— заявил на встрече со студентами господин Слуцкий.

На этой же встрече он назвал угрозой для России тюркизацию и китаизацию постсоветских стран, а также предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Екатеринбург.

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