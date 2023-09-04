Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С 1 сентября Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-контент

Роскомнадзор направил владельцам сайтов 45 уведомлений с требованием удалить ЛГБТ-контент с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, сообщение приводит «РИА Новости».

Требования ведомства выполнили 22 сайта. Еще 23 сайта были заблокированы за отказ удалить ЛГБТ-контент.

С 1 сентября на сайте Роскомнадзора появилась форма для жалоб на ЛГБТ-контент. Ведомство обещало блокировать сайты, на которых поступили жалобы, в течение 24 часов, если они не удалят такой контент.

В декабре Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе и видеоиграх. Нарушение закона грозит штрафом до 400 тыс. руб. для физлиц и до 5 млн руб. для юрлиц. Роскомнадзор также должен включать интернет-порталы с информацией, «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», в реестр запрещенных сайтов.

Об отношении к ЛГБТ-сообществу — в публикации «Ъ» «Гендерное многообразие не влечет россиян».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...