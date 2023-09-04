С 1 сентября Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-контент

Роскомнадзор направил владельцам сайтов 45 уведомлений с требованием удалить ЛГБТ-контент с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, сообщение приводит «РИА Новости».

Требования ведомства выполнили 22 сайта. Еще 23 сайта были заблокированы за отказ удалить ЛГБТ-контент.

С 1 сентября на сайте Роскомнадзора появилась форма для жалоб на ЛГБТ-контент. Ведомство обещало блокировать сайты, на которых поступили жалобы, в течение 24 часов, если они не удалят такой контент.

В декабре Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе и видеоиграх. Нарушение закона грозит штрафом до 400 тыс. руб. для физлиц и до 5 млн руб. для юрлиц. Роскомнадзор также должен включать интернет-порталы с информацией, «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола», в реестр запрещенных сайтов.

Об отношении к ЛГБТ-сообществу — в публикации «Ъ» «Гендерное многообразие не влечет россиян».